Актриса Виктория Тарасова сообщила, что застряла в аэропорту Абу-Даби

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская актриса Виктория Тарасова, сыгравшая главную роль в сериале "Глухарь", сообщила, что застряла в аэропорту Абу-Даби из-за угрозы ракетных ударов.

"Аэропорт Абу-Даби . Чуть застряла", - подписала Тарасова фото, опубликованное в своих соцсетях.

На фото изображено сообщение с предупреждением о потенциальной угрозе ракетных ударов и требования соблюдения мер безопасности в подобных ситуациях.

"Немедленно найдите укрытие в ближайшем охраняемом здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых зон", - приводятся слова в сообщении, размещенном актрисой на фото.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана