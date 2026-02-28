Рейтинг@Mail.ru
Актриса Виктория Тарасова сообщила, что застряла в аэропорту Абу-Даби
28.02.2026
Актриса Виктория Тарасова сообщила, что застряла в аэропорту Абу-Даби
Актриса Виктория Тарасова сообщила, что застряла в аэропорту Абу-Даби
Российская актриса Виктория Тарасова, сыгравшая главную роль в сериале "Глухарь", сообщила, что застряла в аэропорту Абу-Даби из-за угрозы ракетных ударов. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:48:00+03:00
2026-02-28T23:48:00+03:00
Актриса Виктория Тарасова сообщила, что застряла в аэропорту Абу-Даби

Звезда "Глухаря" Тарасова не может вылететь из Абу-Даби из-за угрозы авиаударов

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская актриса Виктория Тарасова, сыгравшая главную роль в сериале "Глухарь", сообщила, что застряла в аэропорту Абу-Даби из-за угрозы ракетных ударов.
"Аэропорт Абу-Даби. Чуть застряла", - подписала Тарасова фото, опубликованное в своих соцсетях.
На фото изображено сообщение с предупреждением о потенциальной угрозе ракетных ударов и требования соблюдения мер безопасности в подобных ситуациях.
"Немедленно найдите укрытие в ближайшем охраняемом здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых зон", - приводятся слова в сообщении, размещенном актрисой на фото.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
