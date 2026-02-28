https://ria.ru/20260228/udar-2077338441.html
Израиль наносит удары по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
Израиль наносит удары по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
Израиль наносит удары по инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 28.02.2026
в мире
израиль
ливан
хезболла
