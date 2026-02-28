https://ria.ru/20260228/turoperatory-2077529477.html
Туроператоры не зафиксировали массовых отмен туров на Ближний Восток
Туроператоры не зафиксировали массовых отмен туров на Ближний Восток
Российские туроператоры на текущий момент не фиксируют массовых отмен туров в страны Ближнего Востока, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 28.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924996190_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acab154ac8d42e6c3ca59c51a7618ab5.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077377933.html
Туроператоры не зафиксировали массовых отмен туров на Ближний Восток
