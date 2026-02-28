Рейтинг@Mail.ru
21:53 28.02.2026
Туроператоры не зафиксировали массовых отмен туров на Ближний Восток
Туроператоры не зафиксировали массовых отмен туров на Ближний Восток
Туроператоры не зафиксировали массовых отмен туров на Ближний Восток

© iStock.com / AzmanLМужчина с багажом и билетом на самолет
Мужчина с багажом и билетом на самолет - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© iStock.com / AzmanL
Мужчина с багажом и билетом на самолет. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские туроператоры на текущий момент не фиксируют массовых отмен туров в страны Ближнего Востока, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
"На текущий момент туроператоры не фиксируют массовых отмен туров в страны Ближнего Востока. Отмечаются единичные обращения туристов по вопросам переноса дат поездок", - сказал он.
По его словам, туроператоры предлагают альтернативные направления для отдыха, в том числе Египет, Турцию, а также страны Азии.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
Вчера, 14:05
 
