Для туристов открыли горячую линию по ситуации на Ближнем Востоке
Для туристов открыли горячую линию по ситуации на Ближнем Востоке
Для туристов открыли горячую линию по ситуации на Ближнем Востоке
Ассоциация "Турпомощь" открыла горячую линию для российских организованных туристов, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:16:00+03:00
2026-02-28T21:16:00+03:00
2026-02-28T21:16:00+03:00
туризм
ближний восток
бахрейн
кувейт
российский союз туриндустрии (рст)
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
бахрейн
кувейт
Новости
ru-RU
Для туристов открыли горячую линию по ситуации на Ближнем Востоке
РСТ: ассоциация "Турпомощь" открыла горячую линию для российских туристов