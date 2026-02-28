Рейтинг@Mail.ru
Для туристов открыли горячую линию по ситуации на Ближнем Востоке
Туризм
 
21:16 28.02.2026
Для туристов открыли горячую линию по ситуации на Ближнем Востоке
Для туристов открыли горячую линию по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Для туристов открыли горячую линию по ситуации на Ближнем Востоке
Ассоциация "Турпомощь" открыла горячую линию для российских организованных туристов, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). РИА Новости, 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/oae-2077466901.html
Для туристов открыли горячую линию по ситуации на Ближнем Востоке

РСТ: ассоциация "Турпомощь" открыла горячую линию для российских туристов

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ассоциация "Турпомощь" открыла горячую линию для российских организованных туристов, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
"В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке и временным изменением авиасообщения с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Кувейтом, по поручению министерства экономического развития ассоциация "Турпомощь" сообщает об открытии горячей линии для российских организованных туристов", - говорится в сообщении.
Телефон горячей линии: +7 (499) 678-12-03.
"Горячая линия создана для оперативного информирования и оказания поддержки российским организованным туристам, находящимся за рубежом или планировавшим поездки в указанные страны. Специалисты готовы проконсультировать по вопросам переноса и отмены рейсов, размещения, взаимодействия с туроператорами и другим организационным вопросам", - указано в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Туризм Ближний Восток Бахрейн Кувейт Российский союз туриндустрии (РСТ) Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
