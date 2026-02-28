Для туристов открыли горячую линию по ситуации на Ближнем Востоке

"Горячая линия создана для оперативного информирования и оказания поддержки российским организованным туристам, находящимся за рубежом или планировавшим поездки в указанные страны. Специалисты готовы проконсультировать по вопросам переноса и отмены рейсов, размещения, взаимодействия с туроператорами и другим организационным вопросам", - указано в сообщении.