Рейтинг@Mail.ru
Пропавших в Пермском крае туристов ищут 54 человека - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/turisty-2077341492.html
Пропавших в Пермском крае туристов ищут 54 человека
Пропавших в Пермском крае туристов ищут 54 человека - РИА Новости, 28.02.2026
Пропавших в Пермском крае туристов ищут 54 человека
Число людей, задействованных в поисках пяти пропавших туристов в Пермском крае, увеличилось с 31 до 54, поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в службе... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:25:00+03:00
2026-02-28T08:25:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113227_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_e42f35feac0e59285af7957d1d3861a9.jpg
https://ria.ru/20260227/turist-2077215278.html
пермский край
россия
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113227_161:0:1112:713_1920x0_80_0_0_bd6d56dcfa6b8f10bdff39a116f561eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавших в Пермском крае туристов ищут 54 человека

Число людей, участвующих в поисках пропавших туристов в Прикамье, выросло до 54

© МЧС Пермского края/MAXПоиск пропавших туристов в Пермском крае
Поиск пропавших туристов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© МЧС Пермского края/MAX
Поиск пропавших туристов в Пермском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 28 фев - РИА Новости. Число людей, задействованных в поисках пяти пропавших туристов в Пермском крае, увеличилось с 31 до 54, поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в службе спасения Красновишерского округа Пермского края.
По информации МЧС, в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае потеряна связь с пятью туристами на пяти снегоходах. Группа не была зарегистрирована. По данным СК РФ, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. Туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако сейчас их местонахождение не установлено.
Ранее в региональном МЧС сообщали, что в поисках туристов задействованы 31 человек на 16 снегоходах.
"С утра в поисках туристов участвуют 54 человека на 28 снегоходах. Поиски продолжаются, пока результатов нет", - сообщили РИА Новости в службе спасения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Проводник рассказал, где могли укрыться туристы, пропавшие в Прикамье
Вчера, 16:41
 
ПроисшествияПермский крайРоссияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала