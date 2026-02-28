Пропавших в Пермском крае туристов ищут 54 человека

УФА, 28 фев - РИА Новости. Число людей, задействованных в поисках пяти пропавших туристов в Пермском крае, увеличилось с 31 до 54, поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в службе спасения Красновишерского округа Пермского края.

По информации МЧС , в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае потеряна связь с пятью туристами на пяти снегоходах. Группа не была зарегистрирована. По данным СК РФ , 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. Туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако сейчас их местонахождение не установлено.

Ранее в региональном МЧС сообщали, что в поисках туристов задействованы 31 человек на 16 снегоходах.