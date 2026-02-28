https://ria.ru/20260228/turisty-2077341492.html
Пропавших в Пермском крае туристов ищут 54 человека
Пропавших в Пермском крае туристов ищут 54 человека - РИА Новости, 28.02.2026
Пропавших в Пермском крае туристов ищут 54 человека
Число людей, задействованных в поисках пяти пропавших туристов в Пермском крае, увеличилось с 31 до 54, поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в службе... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:25:00+03:00
2026-02-28T08:25:00+03:00
2026-02-28T08:25:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113227_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_e42f35feac0e59285af7957d1d3861a9.jpg
https://ria.ru/20260227/turist-2077215278.html
пермский край
россия
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113227_161:0:1112:713_1920x0_80_0_0_bd6d56dcfa6b8f10bdff39a116f561eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавших в Пермском крае туристов ищут 54 человека
Число людей, участвующих в поисках пропавших туристов в Прикамье, выросло до 54