Российская туристка рассказала о падающем осколке ракеты в Дубае
Туристка из Москвы рассказала РИА Новости о том, что видела падающий осколок ракеты в Дубае. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:25:00+03:00
