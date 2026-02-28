https://ria.ru/20260228/tsahal-2077370525.html
ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что некоторое время назад был зафиксирован запуск ракет со стороны Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:18:00+03:00
2026-02-28T11:18:00+03:00
2026-02-28T11:18:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg
https://ria.ru/20260228/konflikt-1915630213.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab475e69694a4a4d5cbf6c3a8a0132b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные Ирана
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана