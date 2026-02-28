Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
09:21 28.02.2026 (обновлено: 09:49 28.02.2026)
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога - РИА Новости, 28.02.2026
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги впервые за долгое время прозвучали в Тель-Авиве, население получило предписание укрыться в защищенных помещениях, передает в субботу... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:21:00+03:00
2026-02-28T09:49:00+03:00
в мире
тель-авив
тель-авив
в мире, тель-авив
В мире, Тель-Авив
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога

РИАН Новости: в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги впервые за долгое время прозвучали в Тель-Авиве, население получило предписание укрыться в защищенных помещениях, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
Служба командования тыла разослало населению страны сообщение с рекомендацией находиться вблизи защищенных помещений в связи с ситуацией с безопасностью.
В миреТель-Авив
 
 
