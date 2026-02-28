https://ria.ru/20260228/trevoga-2077347645.html
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога - РИА Новости, 28.02.2026
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги впервые за долгое время прозвучали в Тель-Авиве, население получило предписание укрыться в защищенных помещениях, передает в субботу... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:21:00+03:00
2026-02-28T09:21:00+03:00
2026-02-28T09:49:00+03:00
в мире
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077353187_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_607d464aab476b48fd4bdd4595dd2037.jpg
https://ria.ru/20260224/izrail-2076268137.html
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077353187_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4fa63b1678aaa30fdce6c8d8a5a42e41.jpg
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве, население получило предписание укрыться в защищенных помещениях.
2026-02-28T09:21
true
PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
РИАН Новости: в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги