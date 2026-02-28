https://ria.ru/20260228/tramp-2077551437.html
Трамп убежден в смерти верховного лидера Ирана
Трамп убежден в смерти верховного лидера Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Трамп убежден в смерти верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп убежден, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударах США и Израиля. РИА Новости, 01.03.2026
2026-02-28T23:50:00+03:00
2026-02-28T23:50:00+03:00
2026-03-01T02:03:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:54:2047:1205_1920x0_80_0_0_7d517e0075a6c16b0af76353ca6f05ad.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077411711.html
https://ria.ru/20260228/ssha-2077546814.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_b59c7e239d8857674ff7e584d77a11d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, армия обороны израиля (цахал), вооруженные силы сша
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Вооруженные силы США
Трамп убежден в смерти верховного лидера Ирана
Трамп заявил, что убежден в гибели верховного лидера Ирана Хаменеи при атаке США ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударах США и Израиля.
"Мы считаем, что эта информация соответствует действительности", — сказал он телеканалу
NBC
.
По его словам, большинство членов высшего руководства
Ирана
также мертвы.
В свою очередь, телеканал CNN утверждает, что у
Израиля
есть фотография тела
Хаменеи
. Иранское агентство Tasnim тем временем сообщает, что верховный лидер уверенно руководит ситуацией на поле боя.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана © AP Photo
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
1 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
2 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
3 из 9
© AP Photo
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
4 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
5 из 9
© Getty Images
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
6 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
7 из 9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
8 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
9 из 9
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
1 из 9
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
2 из 9
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
3 из 9
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
4 из 9
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
5 из 9
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
6 из 9
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
7 из 9
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
8 из 9
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
9 из 9
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на
Ближнем Востоке
.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В
России
заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД
Сергей Лавров
подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.