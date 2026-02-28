Трамп убежден в смерти верховного лидера Ирана

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударах США и Израиля.

"Мы считаем, что эта информация соответствует действительности", — сказал он телеканалу NBC

По его словам, большинство членов высшего руководства Ирана также мертвы.

В свою очередь, телеканал CNN утверждает, что у Израиля есть фотография тела Хаменеи . Иранское агентство Tasnim тем временем сообщает, что верховный лидер уверенно руководит ситуацией на поле боя.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана © AP Photo Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. © AP Photo 1 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. © REUTERS / Majid Asgaripour 2 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. © REUTERS / Majid Asgaripour 3 из 9 © AP Photo Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. © AP Photo 4 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. © REUTERS / Majid Asgaripour 5 из 9 © Getty Images Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. © Getty Images 6 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". © REUTERS / Majid Asgaripour 7 из 9 © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami 8 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. © REUTERS / Majid Asgaripour 9 из 9 Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. © AP Photo 1 из 9 Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. © REUTERS / Majid Asgaripour 2 из 9 Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. © REUTERS / Majid Asgaripour 3 из 9 Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. © AP Photo 4 из 9 Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. © REUTERS / Majid Asgaripour 5 из 9 Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. © Getty Images 6 из 9 Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". © REUTERS / Majid Asgaripour 7 из 9 Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami 8 из 9 Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. © REUTERS / Majid Asgaripour 9 из 9

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.