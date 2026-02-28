https://ria.ru/20260228/tramp-2077550820.html
Ирану понадобятся годы на восстановление после ударов США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что удары США стали успешными, и заявил, что восстановление исламской республики после причиненного ей ущерба займёт РИА Новости, 28.02.2026
Трамп назвал военную операцию в Иране огромным успехом