Трамп признавал, что не все в США поддержат удары по Ирану, пишут СМИ
22:34 28.02.2026 (обновлено: 22:35 28.02.2026)
Трамп признавал, что не все в США поддержат удары по Ирану, пишут СМИ
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп признавал, что не все в США поддержат удары по Ирану, пишут СМИ

WE: Трамп допустил, что американцы изначально могут быть против ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Незадолго до приказа об атаке на Иран президент США Дональд Трамп заявил, что, хотя некоторые американцы могут изначально быть против военных ударов, по его мнению, поддержка общественности возрастёт, как только операция продемонстрирует свою эффективность, сообщает Washington Examiner со ссылкой на источник.
"Трамп на этой неделе заявил, что, по его мнению, люди в США сначала могут быть против ударов, но, как он считает, потом они поддержат их, когда станет ясно, что они успешны", - написал в соцсети X журналист издания Роберт Крилли.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
Вчера, 21:44
После ударов США и Израиля по Ирану десятки представителей Демократической партии и некоторые члены Республиканской партии в конгрессе выступили с резкой критикой действий администрации Трампа, заявив о рисках эскалации и нарушении конституционных процедур.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В США нашли виновного в начале военной операции против Ирана
Вчера, 15:34
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Будет сложно". СМИ узнали, как операция США в Иране повлияет на Украину
Вчера, 14:57
 
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
