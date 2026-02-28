https://ria.ru/20260228/tramp-2077536840.html
Трамп признавал, что не все в США поддержат удары по Ирану, пишут СМИ
Незадолго до приказа об атаке на Иран президент США Дональд Трамп заявил, что, хотя некоторые американцы могут изначально быть против военных ударов, по его... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:34:00+03:00
2026-02-28T22:34:00+03:00
2026-02-28T22:35:00+03:00
2026
WE: Трамп допустил, что американцы изначально могут быть против ударов по Ирану