Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ
Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ
Президент США Дональд Трамп на фоне атаки на Иран провел разговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а также с генсеком НАТО, сообщила официальный... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:17:00+03:00
2026-02-28T22:17:00+03:00
2026-02-28T22:29:00+03:00
в мире
сша
иран
саудовская аравия
дональд трамп
каролин левитт
марк рютте
нато
сша
иран
саудовская аравия
Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ
Левитт: Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ