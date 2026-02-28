Иран был близок к соглашению, утверждает Трамп

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев — РИА Новости. Иран был близок к заключению соглашения по атому, однако потом отступил, заявил президент США Дональд Трамп.

"Из этого я сделал вывод, что они на самом деле не хотели сделки", — сказал он в интервью израильскому 12-му каналу.

Глава Белого дома добавил, что провел "хороший разговор" по этому поводу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху

По оценке Трампа , исламской республике потребуется несколько лет, чтобы оправиться от сегодняшней атаки. Говоря о возможных выходах из ситуации, он назвал два вероятных сценария.

"Я могу затянуть ее и захватить все. Или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться", — подытожил он.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана . При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.