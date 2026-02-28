Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о разных вариантах выхода из конфликта с Ираном
21:36 28.02.2026 (обновлено: 21:59 28.02.2026)
Трамп заявил о разных вариантах выхода из конфликта с Ираном
Трамп заявил о разных вариантах выхода из конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть разные варианты по выходу из конфликта с Ираном, его можно затянуть или закончить за несколько дней. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил о разных вариантах выхода из конфликта с Ираном

Трамп: конфликт с Ираном можно затянуть или закончить за несколько дней

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть разные варианты по выходу из конфликта с Ираном, его можно затянуть или закончить за несколько дней.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"У меня много вариантов выхода из этой кампании — я могу затянуть её и захватить всё, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться. В любом случае, им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки", - заявил Трамп в интервью израильскому 12-му каналу.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
