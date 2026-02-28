Трамп следил за атакой на Иран из имения во Флориде

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп следил за атакой на Иран из своего имения во Флориде вместе с командой по национальной безопасности, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

"Президент следил за ситуацией из Мар-а-Лаго вместе с членами его команды по нацбезопасности", - сообщила Левитт в соцсети Х

По ее словам, Трамп продолжит следить за ситуацией в течение дня.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.