В США подтвердили разговор Трампа и Нетаньяху
В США подтвердили разговор Трампа и Нетаньяху - РИА Новости, 28.02.2026
В США подтвердили разговор Трампа и Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 28.02.2026
