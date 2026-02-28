Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США потребовали от Трампа объяснить удар по Ирану
19:21 28.02.2026 (обновлено: 21:10 28.02.2026)
В конгрессе США потребовали от Трампа объяснить удар по Ирану
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
конгресс сша
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, конгресс сша
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Конгресс США
© REUTERS / Amir Kholousi/ISNA/WANAПоследствия американо-израильского удара по Тегерану
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Amir Kholousi/ISNA/WANA
Последствия американо-израильского удара по Тегерану
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис потребовал от президента Дональда Трампа немедленно предоставить американскому народу и конгрессу обоснование удара по Ирану, а также представить план, который поможет избежать ещё одного затяжного военного конфликта на Ближнем Востоке.
"Администрация Трампа должна немедленно дать объяснения американскому народу и конгрессу, представить четкое обоснование этого акта войны, чётко определить цели национальной безопасности и изложить план, который позволит избежать ещё одного дорогостоящего и затяжного военного тупика на Ближнем Востоке", - говорится в официальном заявлении политика.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Конгресс США
 
 
