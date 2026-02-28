В конгрессе США потребовали от Трампа объяснить удар по Ирану

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис потребовал от президента Дональда Трампа немедленно предоставить американскому народу и конгрессу обоснование удара по Ирану, а также представить план, который поможет избежать ещё одного затяжного военного конфликта на Ближнем Востоке.