В конгрессе США потребовали от Трампа объяснить удар по Ирану

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис потребовал от президента Дональда Трампа немедленно предоставить американскому народу и конгрессу обоснование удара по Ирану, а также представить план, который поможет избежать ещё одного затяжного военного конфликта на Ближнем Востоке.
"Администрация Трампа должна немедленно дать объяснения американскому народу и конгрессу, представить четкое обоснование этого акта войны, чётко определить цели национальной безопасности и изложить план, который позволит избежать ещё одного дорогостоящего и затяжного военного тупика на Ближнем Востоке", - говорится в официальном заявлении политика.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.