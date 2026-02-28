Рейтинг@Mail.ru
16:13 28.02.2026
Трамп пока не планирует нового обращения к нации, сообщил Axios
Президент США Дональд Трамп на данный момент не планирует нового обращения к нации в субботу на фоне начала военной операции против Ирана, сообщил журналист... РИА Новости, 28.02.2026
в мире, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
Трамп пока не планирует нового обращения к нации, сообщил Axios

Axios: Трамп не планирует нового обращения к нации в субботу

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на данный момент не планирует нового обращения к нации в субботу на фоне начала военной операции против Ирана, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
Ранее журналист со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что Трамп, помимо уже опубликованного ранее видео, "ожидается, выступит с обращением к нации в субботу утром".
«
"Уточнение: в настоящее время не ожидается, что Трамп выступит с ещё одним обращением в субботу", — написал Равид в соцсети X.
В ночь на субботу Трамп опубликовал восьмиминутное видеообращение, в котором объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана и изложил её цели.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
США попали в ловушку Израиля, заявил помощник главы МИД Ирана
