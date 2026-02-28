https://ria.ru/20260228/tramp-2077381934.html
Трамп заявил о минимизации угрозы американским военным на Ближнем Востоке
Трамп заявил о минимизации угрозы американским военным на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп заявил о минимизации угрозы американским военным на Ближнем Востоке
Администрация США приняла все возможные меры для минимизации угрозы американским военнослужащим на Ближнем Востоке на фоне ударов по Ирану, заявил в субботу... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:07:00+03:00
2026-02-28T12:07:00+03:00
2026-02-28T12:07:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96c8b2c88be56afbaa183699db16b492.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077381136.html
сша
ближний восток
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_648af4a4139d43528ef85d0d8f0b4b03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил о минимизации угрозы американским военным на Ближнем Востоке
Трамп: США приняли все меры для защиты своих сил на Ближнем Востоке