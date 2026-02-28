Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о минимизации угрозы американским военным на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/tramp-2077381934.html
Трамп заявил о минимизации угрозы американским военным на Ближнем Востоке
Трамп заявил о минимизации угрозы американским военным на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп заявил о минимизации угрозы американским военным на Ближнем Востоке
Администрация США приняла все возможные меры для минимизации угрозы американским военнослужащим на Ближнем Востоке на фоне ударов по Ирану, заявил в субботу... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:07:00+03:00
2026-02-28T12:07:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96c8b2c88be56afbaa183699db16b492.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077381136.html
сша
ближний восток
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_648af4a4139d43528ef85d0d8f0b4b03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил о минимизации угрозы американским военным на Ближнем Востоке

Трамп: США приняли все меры для защиты своих сил на Ближнем Востоке

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Администрация США приняла все возможные меры для минимизации угрозы американским военнослужащим на Ближнем Востоке на фоне ударов по Ирану, заявил в субботу президент Дональд Трамп.
"Я создал и восстановил нашу армию в мой первый срок, и нет вооружённых сил на Земле, которые хотя бы приблизились к её мощи, силе и уровню оснащения. Моя администрация предприняла все возможные шаги, чтобы свести к минимуму риск для американского персонала США в регионе", — сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в его канале в социальной сети TRUTH Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Подконтрольные Ирану силы якобы годами атаковали силы США, заявил Трамп
Вчера, 12:04
 
В миреСШАБлижний ВостокИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала