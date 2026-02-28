Рейтинг@Mail.ru
Подконтрольные Ирану силы якобы годами атаковали силы США, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2026
12:04 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/tramp-2077381136.html
Подконтрольные Ирану силы якобы годами атаковали силы США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что подконтрольные Ирану формирования якобы годами вели бесчисленные атаки на американские силы на Ближнем Востоке. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:04:00+03:00
2026-02-28T12:04:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg
https://ria.ru/20260228/medvedev-2077380312.html
сша
иран
ближний восток
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Подконтрольные Ирану силы якобы годами атаковали силы США, заявил Трамп

Трамп: подконтрольные Ирану формирования якобы годами вели атаки на силы США

© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что подконтрольные Ирану формирования якобы годами вели бесчисленные атаки на американские силы на Ближнем Востоке.
"Подконтрольные Ирану силы проводили бесчисленные нападения на силы США, базирующиеся на Ближнем Востоке", - сказал Трамп в своем видеообращении.
Медведев прокомментировал переговоры между США и Ираном
Вчера, 12:00
Медведев прокомментировал переговоры между США и Ираном
Вчера, 12:00
 
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
