ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что подконтрольные Ирану формирования якобы годами вели бесчисленные атаки на американские силы на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20260228/tramp-2077381136.html
Подконтрольные Ирану силы якобы годами атаковали силы США, заявил Трамп
Подконтрольные Ирану силы якобы годами атаковали силы США, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2026
Подконтрольные Ирану силы якобы годами атаковали силы США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что подконтрольные Ирану формирования якобы годами вели бесчисленные атаки на американские силы на Ближнем Востоке. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:04:00+03:00
2026-02-28T12:04:00+03:00
2026-02-28T12:04:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg
https://ria.ru/20260228/medvedev-2077380312.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_313:0:2611:1724_1920x0_80_0_0_38ba1fa4867184de02a13ab231d7357d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Подконтрольные Ирану силы якобы годами атаковали силы США, заявил Трамп
Трамп: подконтрольные Ирану формирования якобы годами вели атаки на силы США
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото