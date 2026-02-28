https://ria.ru/20260228/tramp-2077372117.html
CNN: Трамп следит за ударами по Ирану из своей резиденции во Флориде
Президент США Дональд Трамп следит за ударами США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 28.02.2026
