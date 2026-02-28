Рейтинг@Mail.ru
США уничтожат ракетную индустрию Ирана, заявил Трамп
11:22 28.02.2026
США уничтожат ракетную индустрию Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты своим ударом уничтожат ракетную индустрию Ирана, флот страны, а также позаботятся, чтобы... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:22:00+03:00
2026-02-28T11:22:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
иран
дональд трамп
тегеран (город)
сша
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, иран, дональд трамп, тегеран (город)
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Тегеран (город)
США уничтожат ракетную индустрию Ирана, заявил Трамп

Трамп заявил, что США уничтожат ракетную индустрию и ВМС Ирана

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты своим ударом уничтожат ракетную индустрию Ирана, флот страны, а также позаботятся, чтобы лояльные Тегерану группировки больше не дестабилизировали Ближний Восток.
"Мы уничтожим их ракеты и сравняем с землей их ракетную промышленность. Она снова будет полностью уничтожена. Мы уничтожим их военно-морской флот. Мы собираемся обеспечить, чтобы региональные террористические группировки больше не могли дестабилизировать регион или мир и нападать на наши силы", - сказал Трамп в видеообращении.
