США уничтожат ракетную индустрию Ирана, заявил Трамп
США уничтожат ракетную индустрию Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты своим ударом уничтожат ракетную индустрию Ирана, флот страны, а также позаботятся, чтобы... РИА Новости, 28.02.2026
США уничтожат ракетную индустрию Ирана, заявил Трамп
