Бомбы будут падать повсюду в Иране, заявил Трамп
Бомбы будут падать повсюду в Иране, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране в результате операции Штатов будет очень опасно, бомбы будут падать повсюду. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что в Иране будет очень опасно, бомбы будут падать повсюду