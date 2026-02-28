Рейтинг@Mail.ru
Бомбы будут падать повсюду в Иране, заявил Трамп
11:08 28.02.2026 (обновлено: 11:10 28.02.2026)
Бомбы будут падать повсюду в Иране, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране в результате операции Штатов будет очень опасно, бомбы будут падать повсюду. РИА Новости, 28.02.2026
РИА Новости
иран, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране в результате операции Штатов будет очень опасно, бомбы будут падать повсюду.
"И, наконец, великому и гордому народу Ирана я сегодня говорю: час вашей свободы близок. Оставайтесь в укрытии. Не выходите из дома. Снаружи очень опасно. Бомбы будут падать повсюду", – сказал Трамп в обращении, опубликованном на его странице в TruthSocial.
Никто не смеет бросать вызов могуществу США, заявил Трамп
Иран, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
