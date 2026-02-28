Рейтинг@Mail.ru
11:05 28.02.2026
Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки
Президент США Дональд Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции США. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки

Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции США.
"Когда мы закончим, берите управление страной в свои руки. Она будет вашей. Это, вероятно, ваш единственный шанс на многие поколения вперёд", - сказал Трамп в видеообращении в соцсети Truth Social.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
