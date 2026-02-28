https://ria.ru/20260228/tramp-2077368620.html
Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки
Президент США Дональд Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции США. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции