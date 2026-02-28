Рейтинг@Mail.ru
Тегеран отверг все предложения по ядерной программе, заявил Трамп
10:53 28.02.2026 (обновлено: 11:11 28.02.2026)
Тегеран отверг все предложения по ядерной программе, заявил Трамп
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты после ударов по Ирану предупредили страну не возобновлять ядерную программу, но Тегеран отверг все предложения, утверждает президент США Дональд Трамп.
"После этого нападения (операции "Полуночный молот" в 2025 году - ред.) мы предупредили их, чтобы они никогда не возобновляли свои злонамеренные попытки создать ядерное оружие, и мы неоднократно пытались заключить сделку... Они не хотели этого делать. Они не знали, что происходит... Они отвергали любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций", - сказал Трамп в видеообращении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
