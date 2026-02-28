https://ria.ru/20260228/tramp-2077365749.html
Иран несет прямую угрозу США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что действия Ирана несли прямую угрозу США, американским войскам и военным базам за рубежом. РИА Новости, 28.02.2026
2026
