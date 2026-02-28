Рейтинг@Mail.ru
Иран несет прямую угрозу США, заявил Трамп
10:50 28.02.2026 (обновлено: 11:11 28.02.2026)
Иран несет прямую угрозу США, заявил Трамп
Иран несет прямую угрозу США, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2026
Иран несет прямую угрозу США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что действия Ирана несли прямую угрозу США, американским войскам и военным базам за рубежом. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
сша
иран
дональд трамп
сша
иран
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
Иран несет прямую угрозу США, заявил Трамп

Трамп заявил, что действия Ирана несли прямую угрозу США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что действия Ирана несли прямую угрозу США, американским войскам и военным базам за рубежом.
"Его действия представляют прямую угрозу Соединение Штатам, нашим базам, нашим войскам за рубежом и нашим союзникам по всему миру", - сказал Трамп в видеообращении.
В миреСШАИранДональд Трамп
 
 
