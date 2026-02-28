https://ria.ru/20260228/tramp-2077364324.html
Трамп назвал цель военной операции в Иране
Президент США Дональд Трамп утверждает, что целью операции в Иране является защита американского народа через устранение "угрозы" от иранского правительства. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
Трамп заявил, что операция в Иране направлена на защиту американского народа