Трамп в Техасе угостил посетителей местного ресторана гамбургерами
Трамп в Техасе угостил посетителей местного ресторана гамбургерами - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп в Техасе угостил посетителей местного ресторана гамбургерами
Трамп в Техасе угостил посетителей местного ресторана гамбургерами

28.02.2026

Президент США Дональд Трамп в ходе посещения штата Техас заглянул в местный ресторан и заказал всем посетителям бургеры.
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе посещения штата Техас заглянул в местный ресторан и заказал всем посетителям бургеры.
Трамп
ранее выступал с речью в Техасе
. После - заглянул в бургерную Whataburger.
"Гамбургеры для всех!" - заявил президент США
.
"Если бы это был бар, я бы угостил всех выпивкой, но я не пью", - добавил Трамп.
Президент без бургеров также не остался.
Трамп не скрывает свою любовь к бургерам, картошке фри и газировке, называя себя постоянным клиентом фастфудов. Американский лидер ранее также заявлял, что хочет похудеть.