03:33 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/tramp-2077327493.html
Трамп в Техасе угостил посетителей местного ресторана гамбургерами
Президент США Дональд Трамп в ходе посещения штата Техас заглянул в местный ресторан и заказал всем посетителям бургеры. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:33:00+03:00
2026-02-28T03:33:00+03:00
Трамп в Техасе угостил посетителей местного ресторана гамбургерами

Трамп в Техасе угостил всех посетителей ресторана Whataburger гамбургерами

© REUTERS / Elizabeth FrantzДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе посещения штата Техас заглянул в местный ресторан и заказал всем посетителям бургеры.
Трамп ранее выступал с речью в Техасе. После - заглянул в бургерную Whataburger.
"Гамбургеры для всех!" - заявил президент США.
"Если бы это был бар, я бы угостил всех выпивкой, но я не пью", - добавил Трамп.
Президент без бургеров также не остался.
Трамп не скрывает свою любовь к бургерам, картошке фри и газировке, называя себя постоянным клиентом фастфудов. Американский лидер ранее также заявлял, что хочет похудеть.
Дональд Трамп в McDonald's - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Министр здравоохранения США раскритиковал любовь Трампа к фастфуду
