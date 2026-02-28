Трамп в Техасе угостил посетителей местного ресторана гамбургерами

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе посещения штата Техас заглянул в местный ресторан и заказал всем посетителям бургеры.

Трамп ранее выступал с речью в Техасе . После - заглянул в бургерную Whataburger.

"Гамбургеры для всех!" - заявил президент США

"Если бы это был бар, я бы угостил всех выпивкой, но я не пью", - добавил Трамп.

Президент без бургеров также не остался.