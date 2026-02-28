Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал непростое решение по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 28.02.2026 (обновлено: 09:23 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/tramp-2077323653.html
Трамп анонсировал непростое решение по Ирану
Трамп анонсировал непростое решение по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп анонсировал непростое решение по Ирану
Президент США Дональд Трамп анонсировал нелегкое решение по Ирану и вновь призвал его полностью отказаться от обогащения урана. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T01:58:00+03:00
2026-02-28T09:23:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_c9aa592de3be4681daeb7f70c8019fea.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077320726.html
https://ria.ru/20260228/tramp-2077272085.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_116:0:2717:1951_1920x0_80_0_0_47e24e0b9a68ad3df54853ae06d7fe18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
Трамп анонсировал непростое решение по Ирану

Трамп: США предстоит принять непростое решение по Ирану

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал нелегкое решение по Ирану и вновь призвал его полностью отказаться от обогащения урана.
"Когда у тебя столько нефти, тебе не нужно этим заниматься. Поэтому я недоволен ходом переговоров <...> Я говорю — никакого обогащения. Ни 20%, ни 30%", — подчеркнул он.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
МИД Омана заявил, что Иран готов отказаться от запасов обогащенного урана
01:11
В свою очередь, глава Госдепа Марко Рубио призвал американцев воздержаться от поездок в Иран, а тех, кто уже находится там, — немедленно покинуть страну. Он также призвал Тегеран освободить всех граждан США, находящихся в заключении.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Трамп требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.
В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.
Несмотря на идущие переговоры, американцы продолжают стягивать военные силы в регион. В конце января Штаты отправили армаду кораблей в Оманский и Персидский заливы. Сообщается, что сейчас вблизи Ирана сосредоточились более 150 самолетов и примерно треть флота.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трампу предложили признать ядерную реальность
08:00
 
В миреСШАИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала