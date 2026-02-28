https://ria.ru/20260228/tramp-2077323653.html
Трамп анонсировал непростое решение по Ирану
Трамп анонсировал непростое решение по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп анонсировал непростое решение по Ирану
Президент США Дональд Трамп анонсировал нелегкое решение по Ирану и вновь призвал его полностью отказаться от обогащения урана.
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал нелегкое решение по Ирану и вновь призвал его полностью отказаться от обогащения урана.
"Когда у тебя столько нефти, тебе не нужно этим заниматься. Поэтому я недоволен ходом переговоров <...> Я говорю — никакого обогащения. Ни 20%, ни 30%", — подчеркнул он.
В свою очередь, глава Госдепа Марко Рубио призвал американцев воздержаться от поездок в Иран, а тех, кто уже находится там, — немедленно покинуть страну. Он также призвал Тегеран освободить всех граждан США, находящихся в заключении.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Трамп требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.
В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.
Несмотря на идущие переговоры, американцы продолжают стягивать военные силы в регион. В конце января Штаты отправили армаду кораблей в Оманский и Персидский заливы
. Сообщается, что сейчас вблизи Ирана сосредоточились более 150 самолетов и примерно треть флота.