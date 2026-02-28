Трамп анонсировал непростое решение по Ирану

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал нелегкое решение по Ирану и вновь призвал его полностью отказаться от обогащения урана.

"Когда у тебя столько нефти, тебе не нужно этим заниматься. Поэтому я недоволен ходом переговоров <...> Я говорю — никакого обогащения. Ни 20%, ни 30%", — подчеркнул он.

В свою очередь, глава Госдепа Марко Рубио призвал американцев воздержаться от поездок в Иран, а тех, кто уже находится там, — немедленно покинуть страну. Он также призвал Тегеран освободить всех граждан США, находящихся в заключении.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Трамп требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.

В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.