Трамп утверждает, что заслуживает возможность третьего срока - РИА Новости, 28.02.2026
01:22 28.02.2026
Трамп утверждает, что заслуживает возможность третьего срока
Трамп утверждает, что заслуживает возможность третьего срока
Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает возможность в третий раз баллотироваться на выборах.
2026
Дональд Трамп
AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает возможность в третий раз баллотироваться на выборах.
"Время летит, прошло чуть больше года. Может, нам следует… Может, мы останемся еще на один срок", - сказал Трамп на выступлении в штате Техас.
Он просил у присутствовавших, следует ли администрации во главе с ним остаться еще на четыре года. "Останься еще на один срок", - сказал Трамп, предложив ответ.
Президент США, которого поправка к конституции ограничивает в возможности снова претендовать на пост после двух сроков, заявил, что на самом деле имеет право остаться в Белом доме. "У нас есть право на это (на третий срок - ред.), потому что произошло дьявольское мошенничество во второй раз. Мы бы вообще-то имели на это право", - сказал республиканец.
Трамп не согласился с итогами выборов 2016 года, на которых победил Джо Байден.
