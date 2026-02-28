Трамп утверждает, что заслуживает возможность третьего срока

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает возможность в третий раз баллотироваться на выборах.

Он просил у присутствовавших, следует ли администрации во главе с ним остаться еще на четыре года. "Останься еще на один срок", - сказал Трамп, предложив ответ.