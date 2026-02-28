https://ria.ru/20260228/tramp-2077321885.html
Трамп утверждает, что заслуживает возможность третьего срока
Трамп утверждает, что заслуживает возможность третьего срока - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп утверждает, что заслуживает возможность третьего срока
Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает возможность в третий раз баллотироваться на выборах. РИА Новости, 28.02.2026
