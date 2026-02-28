Рейтинг@Mail.ru
Трампа не беспокоит влияние возможного удара по Ирану на цены на нефть
01:01 28.02.2026
Трампа не беспокоит влияние возможного удара по Ирану на цены на нефть
Трампа не беспокоит влияние возможного удара по Ирану на цены на нефть
Президент США Дональд Трамп сообщил, что влияние возможного удара по Ирану на цены на нефть его не беспокоит.
2026
Трампа не беспокоит влияние возможного удара по Ирану на цены на нефть

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что влияние возможного удара по Ирану на цены на нефть его не беспокоит.
"Я не обеспокоен. Меня беспокоят жизни людей. Долгосрочное здоровье этой страны (США - ред.)", - сказал Трамп журналистам на соответствующий вопрос.
Он не ответил на вопрос журналистов о своем решении, произойдет ли новая атака США. "Я бы предпочел не говорить вам. Это было бы самой большой сенсацией в истории", - сказал Трамп на вопрос о возможности удара по Ирану.
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны сейчас работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Дональд Трамп
Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном, сообщает Axios
00:41
 
