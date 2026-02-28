https://ria.ru/20260228/tramp-2077320059.html
Трампа не беспокоит влияние возможного удара по Ирану на цены на нефть
Президент США Дональд Трамп сообщил, что влияние возможного удара по Ирану на цены на нефть его не беспокоит. РИА Новости, 28.02.2026
Трампа не беспокоит влияние возможного удара по Ирану на цены на нефть
