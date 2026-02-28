Трамп выдвинул требование Ирану

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана, заявив, что Тегеран отказывается дать "правильный" ответ на ультиматум Вашингтона.

« "Они хотят немного обогащать. Но когда у тебя столько нефти, тебе не нужно заниматься обогащением. Поэтому я недоволен ходом переговоров... Я говорю — никакого обогащения. Ни 20, ни 30 процентов", – сказал он журналистам в Техасе

Президент США добавил, что Иран "не приходит к правильному решению".

На фоне заявлений Трампа госсекретарь Марко Рубио призвал американцев воздержаться от поездок в Иран, а тех, кто уже находится в этой стране, немедленно ее покинуть. Он также призвал Тегеран освободить всех граждан США, которые находятся там в заключении.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.

В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.