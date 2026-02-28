Рейтинг@Mail.ru
Трамп выдвинул требование Ирану
00:43 28.02.2026 (обновлено: 01:03 28.02.2026)
Трамп выдвинул требование Ирану
Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана, заявив, что Тегеран отказывается дать "правильный" ответ на ультиматум РИА Новости, 28.02.2026
Трамп выдвинул требование Ирану

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана, заявив, что Тегеран отказывается дать "правильный" ответ на ультиматум Вашингтона.
"Они хотят немного обогащать. Но когда у тебя столько нефти, тебе не нужно заниматься обогащением. Поэтому я недоволен ходом переговоров... Я говорю — никакого обогащения. Ни 20, ни 30 процентов", – сказал он журналистам в Техасе.
Президент США добавил, что Иран "не приходит к правильному решению".
На фоне заявлений Трампа госсекретарь Марко Рубио призвал американцев воздержаться от поездок в Иран, а тех, кто уже находится в этой стране, немедленно ее покинуть. Он также призвал Тегеран освободить всех граждан США, которые находятся там в заключении.
Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном, сообщает Axios
Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.
В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.
Несмотря на идущие переговоры, американцы продолжают стягивать военные силы в регион. В конце января Штаты отправили армаду кораблей в Оманский и Персидский заливы. Сообщается, что сейчас вблизи Ирана сосредоточились более 150 самолетов и примерно треть флота.
