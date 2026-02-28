https://ria.ru/20260228/tramp-2077319175.html
Трамп выдвинул требование Ирану
Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана, заявив, что Тегеран отказывается дать "правильный" ответ на ультиматум РИА Новости, 28.02.2026
Трамп: Иран должен полностью отказаться от обогащения урана
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана, заявив, что Тегеран отказывается дать "правильный" ответ на ультиматум Вашингтона.
"Они хотят немного обогащать. Но когда у тебя столько нефти, тебе не нужно заниматься обогащением. Поэтому я недоволен ходом переговоров... Я говорю — никакого обогащения. Ни 20, ни 30 процентов", – сказал он журналистам в Техасе
Президент США
добавил, что Иран "не приходит к правильному решению".
На фоне заявлений Трампа госсекретарь Марко Рубио призвал американцев воздержаться от поездок в Иран, а тех, кто уже находится в этой стране, немедленно ее покинуть. Он также призвал Тегеран освободить всех граждан США, которые находятся там в заключении.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Президент США требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.
В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.
Несмотря на идущие переговоры, американцы продолжают стягивать военные силы в регион. В конце января Штаты отправили армаду кораблей в Оманский и Персидский заливы
. Сообщается, что сейчас вблизи Ирана сосредоточились более 150 самолетов и примерно треть флота.