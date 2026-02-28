https://ria.ru/20260228/tramp-2077318929.html
Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном, сообщает Axios
Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном, сообщает Axios - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном, сообщает Axios
Президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Ираном, хотя подает противоречивые сигналы, пишет портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.02.2026
Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном, сообщает Axios
Axios: Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном