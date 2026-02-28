Рейтинг@Mail.ru
Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном, сообщает Axios - РИА Новости, 28.02.2026
00:41 28.02.2026
Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном, сообщает Axios
Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном, сообщает Axios - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном, сообщает Axios
Президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Ираном, хотя подает противоречивые сигналы, пишет портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T00:41:00+03:00
2026-02-28T00:41:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
дональд трамп
https://ria.ru/20260228/iran-2077318788.html
иран
сша
женева (город)
в мире, иран, сша, женева (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Женева (город), Дональд Трамп
Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном, сообщает Axios

Axios: Трамп все еще хочет заключить сделку с Ираном

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 28.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Ираном, хотя подает противоречивые сигналы, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Делегации США и Ирана в четверг обсудили в Женеве новые иранские предложения по "ядерному досье", а также запросы американской стороны.
"Он (Трамп - ред). подавал противоречивые сигналы. Как заявил один из источников, Трамп понимает, что... существует окно возможностей. Другой (источник - ред.) узнал, что Трамп все еще хочет сделки", - говорится в публикации издания.
Трамп 20 февраля объявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник отметил, что исламская республика расценит даже ограниченный удар со стороны США как акт агрессии.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
США сочли Иран "спонсором неправомерных задержаний", сообщил Рубио
В миреИранСШАЖенева (город)Дональд Трамп
 
 
