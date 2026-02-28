Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет пересмотра решения Верховного суда по пошлинам - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/tramp-2077318504.html
Трамп хочет пересмотра решения Верховного суда по пошлинам
Трамп хочет пересмотра решения Верховного суда по пошлинам - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп хочет пересмотра решения Верховного суда по пошлинам
Президент США Дональд Трамп задался вопросом о возможности пересмотра решения Верховного суда об отмене большинства введенных им торговых пошлин, чтобы не... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T00:33:00+03:00
2026-02-28T00:33:00+03:00
в мире
сша
иллинойс
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_29d60847011973d48baadb8850f80b0f.jpg
https://ria.ru/20260226/tramp-2076960425.html
https://ria.ru/20260226/tramp-2077005234.html
сша
иллинойс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b1edbe254eba85613372ca2e3f909042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иллинойс, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Иллинойс, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп хочет пересмотра решения Верховного суда по пошлинам

Трамп хочет пересмотреть решение Верховного суда об отмене пошлин

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задался вопросом о возможности пересмотра решения Верховного суда об отмене большинства введенных им торговых пошлин, чтобы не выплачивать миллиардные компенсации.
"Недавнее решение Верховного суда США по тарифам может позволить вернуть сотни миллиардов долларов странам и компаниям, которые "обманывали" Соединённые Штаты на протяжении многих лет… Возможен ли пересмотр или повторное рассмотрение этого дела???", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Трамп будет искать новые опции для введения пошлин, считает политолог
26 февраля, 18:14
Трамп также назвал это нелогичным, что страны и компании, которые якобы получали миллиарды долларов десятилетиями с США, теперь могут получить незаслуженную выгоду из-за решения Верховного суда.
Верховный суд США в прошлую пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
Одним из первых, кто потребовал от Трампа компенсации, стал губернатор Иллинойса Джей Притцкер, который в письме попросил возместить жителям штата почти 8,7 миллиарда долларов, потерянных из-за введённых ввозных пошлин.
Ранее агентство Bloomberg выяснило, что американские компании подали уже более 2,000 исков с требованием компенсаций после того, как Верховный суд США признал торговые пошлины, введённых президентом Трампом, незаконными.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Администрация Трампа ищет способы сохранить доходы после отмены пошлин
26 февраля, 21:46
 
В миреСШАИллинойсДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала