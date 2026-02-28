https://ria.ru/20260228/tramp-2077318504.html
Трамп хочет пересмотра решения Верховного суда по пошлинам
Трамп хочет пересмотра решения Верховного суда по пошлинам - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп хочет пересмотра решения Верховного суда по пошлинам
Президент США Дональд Трамп задался вопросом о возможности пересмотра решения Верховного суда об отмене большинства введенных им торговых пошлин, чтобы не... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T00:33:00+03:00
2026-02-28T00:33:00+03:00
2026-02-28T00:33:00+03:00
в мире
сша
иллинойс
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_29d60847011973d48baadb8850f80b0f.jpg
https://ria.ru/20260226/tramp-2076960425.html
https://ria.ru/20260226/tramp-2077005234.html
сша
иллинойс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b1edbe254eba85613372ca2e3f909042.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иллинойс, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Иллинойс, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп хочет пересмотра решения Верховного суда по пошлинам
Трамп хочет пересмотреть решение Верховного суда об отмене пошлин
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задался вопросом о возможности пересмотра решения Верховного суда об отмене большинства введенных им торговых пошлин, чтобы не выплачивать миллиардные компенсации.
"Недавнее решение Верховного суда США
по тарифам может позволить вернуть сотни миллиардов долларов странам и компаниям, которые "обманывали" Соединённые Штаты на протяжении многих лет… Возможен ли пересмотр или повторное рассмотрение этого дела???", - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Трамп также назвал это нелогичным, что страны и компании, которые якобы получали миллиарды долларов десятилетиями с США, теперь могут получить незаслуженную выгоду из-за решения Верховного суда.
Верховный суд США в прошлую пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
Одним из первых, кто потребовал от Трампа компенсации, стал губернатор Иллинойса
Джей Притцкер, который в письме попросил возместить жителям штата почти 8,7 миллиарда долларов, потерянных из-за введённых ввозных пошлин.
Ранее агентство Bloomberg выяснило, что американские компании подали уже более 2,000 исков с требованием компенсаций после того, как Верховный суд США признал торговые пошлины, введённых президентом Трампом, незаконными.