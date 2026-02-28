Рейтинг@Mail.ru
Трамп похвалил Лукашенко - РИА Новости, 28.02.2026
00:01 28.02.2026
Трамп похвалил Лукашенко
Президент США Дональд Трамп похвалил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, заявив о хороших отношениях двух стран. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
сша
белоруссия
вашингтон (штат)
дональд трамп
александр лукашенко
в мире, сша, белоруссия, вашингтон (штат), дональд трамп, александр лукашенко
В мире, США, Белоруссия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Александр Лукашенко
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, заявив о хороших отношениях двух стран.
Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер", - сказал Трамп журналистам.
Он подчеркнул, что у Вашингтона и Минска - хорошие отношения, а уважение взаимно.
"У нас хорошие отношения, и лидер нас уважает", - сказал Трамп.
Лукашенко раскрыл тактику политики Трампа
16 февраля, 13:45
