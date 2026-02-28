https://ria.ru/20260228/tramp-2077317209.html
Трамп похвалил Лукашенко
Президент США Дональд Трамп похвалил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, заявив о хороших отношениях двух стран. РИА Новости, 28.02.2026
