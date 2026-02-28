Украинский маркетплейс продает товары с символикой "бандера-смузи"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Один из крупнейших украинских маркетплейсов предлагает свыше двух тысяч товаров с символикой так называемой "бандера-смузи", выяснило РИА Новости, изучив торговые платформы Украины.

Согласно результатам поисков, на одном из крупнейших украинских маркетплейсов представлено более двух тысяч товаров, на которых упоминается "бандера-смузи". Среди них - наклейки на компьютер и автомобиль, предметы одежды, бокалы, фартуки, чехлы на телефон, а также термокружки и даже школьные принадлежности. Большинство товаров имеет соответствующую красно-черную расцветку.