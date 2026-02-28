Украинский маркетплейс продает товары с символикой "бандера-смузи"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Один из крупнейших украинских маркетплейсов предлагает свыше двух тысяч товаров с символикой так называемой "бандера-смузи", выяснило РИА Новости, изучив торговые платформы Украины.
"Бандера-смузи" - националистический аналог названия "коктейля Молотова". Его впервые официально употребил мэр Львова Андрей Садовый 26 февраля 2022 года, когда обратился к жителям с призывом заготавливать емкости с горючей смесью. Название является отсылкой к организатору и лидеру националистического движения на Украине Степану Бандере.
Согласно результатам поисков, на одном из крупнейших украинских маркетплейсов представлено более двух тысяч товаров, на которых упоминается "бандера-смузи". Среди них - наклейки на компьютер и автомобиль, предметы одежды, бокалы, фартуки, чехлы на телефон, а также термокружки и даже школьные принадлежности. Большинство товаров имеет соответствующую красно-черную расцветку.
Бандера - лидер "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России как экстремистская организация). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация