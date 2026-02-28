https://ria.ru/20260228/tomahawk-2077388324.html
СМИ: Иран атаковали ракетами Tomahawk с моря
Атака на Иран включает в себя запуск ракет Tomahawk с моря, а также ракет с самолётов ВВС и ВМС США, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванного РИА Новости, 28.02.2026
