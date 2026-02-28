Российский политолог прокомментировал реакцию Европы на удары по Ирану

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Политолог Станислав Ткаченко прокомментировал реакцию Европы на удары США и Израиля по Ирану, отметив, что Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет.
"Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет. Европейские государства пытаются хеджировать свои внешнеполитические риски. Они прекрасно понимают, что авантюра Трампа вряд ли приведет к падению режима в Иране, и не хотят оказаться в одном окопе с проигравшей стороной. При этом обратите внимание: они все равно не осуждают ответный удар Ирана, сохраняя формальный нейтралитет, но по факту оставляя себе пространство для маневра", - рассказал деловой газете ВЗГЛЯД Ткаченко.
Политолог добавил, что позицию европейских лидеров нельзя назвать антиамериканской, но она является очевидной попыткой дистанцироваться.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Британия, Франция и Германия совместным заявлением призвали к возобновлению переговоров после атаки США и Израиля на Иран, лидеры стран подчеркнули, что не участвовали в ударах по Ирану, но находятся в тесном контакте со своими международными партнерами. Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя удары по Ирану, заявил, что США в основном действуют за рамками международного права. Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что последние события на Ближнем Востоке вызывают серьёзную обеспокоенность, и призвал вернуться к дипломатии.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.