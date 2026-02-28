Рейтинг@Mail.ru
Умер директор Симферопольского цирка Борис Тезиков - РИА Новости, 28.02.2026
Культура
 
14:40 28.02.2026
Умер директор Симферопольского цирка Борис Тезиков
Умер директор Симферопольского цирка Борис Тезиков
мексика, эдгард запашный, общество, культура
Умер директор Симферопольского цирка Борис Тезиков

Директор и художественный руководитель Симферопольского цирка Борис Тезиков
Директор и художественный руководитель Симферопольского цирка Борис Тезиков. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Директор и художественный руководитель Симферопольского государственного цирка Борис Тезиков умер в возрасте 65 лет, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня на 66‑м году жизни скончался Борис Борисович Тезиков - директор и художественный руководитель Симферопольского государственного цирка имени Бориса Тезикова", - написал Запашный в своем Telegram-канале.
Тезиков посвятил жизнь цирковому искусству: окончив Московское цирковое училище, он 25 лет выступал как жонглер, а затем проявил себя как талантливый организатор - набирал опыт в Мексике, работая с мировыми импресарио. С 1997 года возглавлял Симферопольский цирк, носящий имя его отца - Бориса Николаевича Тезикова.
 
КультураМексикаЭдгард ЗапашныйОбществоКультура
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
