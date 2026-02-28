https://ria.ru/20260228/teziki-2077421571.html
Умер директор Симферопольского цирка Борис Тезиков
Умер директор Симферопольского цирка Борис Тезиков - РИА Новости, 28.02.2026
Умер директор Симферопольского цирка Борис Тезиков
Директор и художественный руководитель Симферопольского государственного цирка Борис Тезиков умер в возрасте 65 лет, сообщил генеральный директор Большого... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:40:00+03:00
2026-02-28T14:40:00+03:00
2026-02-28T14:40:00+03:00
мексика
эдгард запашный
культура
общество
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077421208_0:135:1060:731_1920x0_80_0_0_76d3a2268d00d60df323c8f9f6d15435.jpg
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077421208_0:67:1060:862_1920x0_80_0_0_a6fb0baa5afe375b1163f627e7869a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, эдгард запашный, общество, культура
Мексика, Эдгард Запашный, Культура, Общество, Культура
Умер директор Симферопольского цирка Борис Тезиков
Умер директор и худрук Симферопольского государственного цирка Борис Тезиков