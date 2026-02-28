Рейтинг@Mail.ru
В Подольске при расчистке снега нашли тело ребенка
16:52 28.02.2026 (обновлено: 17:30 28.02.2026)
В Подольске при расчистке снега нашли тело ребенка
В Подольске при расчистке снега обнаружили тело 11-летнего мальчика, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. РИА Новости, 28.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Подольске при расчистке снега обнаружили тело 11-летнего мальчика, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
По предварительным данным, накануне вечером ребенок ушел гулять. У дома по улице Бородинской он забрался в лаз, вырытый в снежной горе. Во время расчистки трактором туда рухнула масса снега. Мальчика нашли без признаков жизни.
"Возбуждено уголовное дело <...> по второй части статьи 216 УК России ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". — Прим. ред.)", — сказала Врадий.
На месте работают следователи и криминалисты, они допрашивают сотрудников управкомпании.
Заголовок открываемого материала