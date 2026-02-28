https://ria.ru/20260228/telo-2077460834.html
В Подольске при расчистке снега нашли тело ребенка
В Подольске при расчистке снега обнаружили тело 11-летнего мальчика, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. РИА Новости, 28.02.2026
россия
подольск
В Подольске при расчистке снега нашли тело 11-летнего мальчика