Россиянам назвали отечественные альтернативы Telegram
15:33 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/telegram-2077438717.html
Россиянам назвали отечественные альтернативы Telegram
Россиянам назвали отечественные альтернативы Telegram
россия
технологии, россия, telegram, wechat, яндекс
Россиянам назвали отечественные альтернативы Telegram

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне на фоне замедления Telegram могут начать переходить на отечественные альтернативы, например, Max, "VK Мессенджер" или "Яндекс Мессенджер", поделился с РИА Новости эксперт рынка НТИ Сейфнет, председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.
"Если Telegram уйдет, вакуум заполнят российские платформы. … Например, Max позиционируется как "суперапп" по аналогии с китайским WeChat. Здесь есть не только чаты и звонки, но и интеграция с "Госуслугами", цифровой ID для подтверждения личности, запись к врачу через верифицированных ботов и образовательная платформа "Сферум", - сообщил он.
"Если вы уже пользуетесь "ВКонтакте", вариант с "VK Мессенджер" будет максимально простым", - добавил эксперт. По его словам, отдельное приложение позволяет обмениваться сообщениями, звонить, пересылать файлы до 4 ГБ и создавать групповые чаты.
"Яндекс Мессенджер" - универсальное решение для тех, кто активно пользуется сервисами "Яндекса", - поделился также Бедеров. В сервисе есть интеграция с диском, почтой и календарем. Поддерживаются аудио- и видеозвонки до 40 участников, можно вести каналы и использовать ботов.
При этом есть выбор и для бизнеса: eXpress, Compass, "Пачка". "Лучше потратить час на изучение альтернатив и экспорт контактов сегодня, чем завтра обнаружить себя в информационном вакууме", - подытожил Бедеров.
Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан.
Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
