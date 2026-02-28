Россиянам назвали отечественные альтернативы Telegram

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне на фоне замедления Telegram могут начать переходить на отечественные альтернативы, например, Max, "VK Мессенджер" или "Яндекс Мессенджер", поделился с РИА Новости эксперт рынка НТИ Сейфнет, председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

"Если Telegram уйдет, вакуум заполнят российские платформы. … Например, Max позиционируется как "суперапп" по аналогии с китайским WeChat . Здесь есть не только чаты и звонки, но и интеграция с "Госуслугами", цифровой ID для подтверждения личности, запись к врачу через верифицированных ботов и образовательная платформа "Сферум", - сообщил он.

"Если вы уже пользуетесь "ВКонтакте", вариант с "VK Мессенджер" будет максимально простым", - добавил эксперт. По его словам, отдельное приложение позволяет обмениваться сообщениями, звонить, пересылать файлы до 4 ГБ и создавать групповые чаты.

"Яндекс Мессенджер" - универсальное решение для тех, кто активно пользуется сервисами " Яндекса ", - поделился также Бедеров. В сервисе есть интеграция с диском, почтой и календарем. Поддерживаются аудио- и видеозвонки до 40 участников, можно вести каналы и использовать ботов.

При этом есть выбор и для бизнеса: eXpress, Compass, "Пачка". "Лучше потратить час на изучение альтернатив и экспорт контактов сегодня, чем завтра обнаружить себя в информационном вакууме", - подытожил Бедеров.

Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан.