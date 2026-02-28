https://ria.ru/20260228/tel-aviv-2077550376.html
Тель-Авив отражает ракетную атаку Ирана
Тель-Авив отражает очередную ракетную атаку Ирана, в небе слышны взрывы от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
Тель-Авив отражает ракетную атаку Ирана
Тель-Авив отражает ракетную атаку Ирана, в небе работает ПВО