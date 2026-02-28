Рейтинг@Mail.ru
Туристка из Москвы рассказала, как укрывается в убежище в Тель-Авиве - РИА Новости, 28.02.2026
18:01 28.02.2026
Туристка из Москвы рассказала, как укрывается в убежище в Тель-Авиве
Туристка из Москвы рассказала, как укрывается в убежище в Тель-Авиве
Туристка из Москвы рассказала, как укрывается в убежище в Тель-Авиве
Жительница Москвы Светлана, приехавшая в гости к дочери в Тель-Авив, рассказала РИА Новости, что за день уже четвертый раз спустилась в бомбоубежище, у...
2026-02-28T18:01:00+03:00
2026-02-28T18:01:00+03:00
Туристка из Москвы рассказала, как укрывается в убежище в Тель-Авиве

РИА Новости: туристка из Москвы рассказала о бомбоубежище в Тель-Авиве

© REUTERS / Itai RonЛюди в укрытии в Тель-Авиве, Израиль
Люди в укрытии в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Itai Ron
Люди в укрытии в Тель-Авиве, Израиль
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Жительница Москвы Светлана, приехавшая в гости к дочери в Тель-Авив, рассказала РИА Новости, что за день уже четвертый раз спустилась в бомбоубежище, у находящихся там людей слез или истерик нет.
"Я в гостях у дочери. Самостоятельная туристка… Тревога, сидим в бомбоубежище. Сегодня это уже четвертый спуск сюда. Истерик и слез ни у кого не вижу. После тревоги все спокойно", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что звуков взрывов или обстрелов в Тель-Авиве не слышно. Интернет в городе работает стабильно, в убежище есть свой Wi-Fi.
"Авиакомпания отменила рейс (в Москву на 4 марта – ред.). Пока настаивают только на возврате денег. Я прошу их обменять билет на первый, который полетит, или второй. В июне прошлого года они обменяли сыну билет на дату на две недели позже, чем была первоначальная", - отметила Светлана.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

Дым на месте удара по Тегерану

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

© AP Photo
1 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

Обстановка в Тегеране после израильского удара

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

© REUTERS / Majid Asgaripour
2 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

© REUTERS / Majid Asgaripour
3 из 9
© AP Photo

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

© AP Photo
4 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

© REUTERS / Majid Asgaripour
5 из 9
© Getty Images

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

Дым на месте израильского удара по Тегерану

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

© Getty Images
6 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

Обстановка в Тегеране после американо-израильского удара

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

© REUTERS / Majid Asgaripour
7 из 9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

Дым на месте израильского удара по Тегерану

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

Обстановка в Тегеране после израильского удара

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

© REUTERS / Majid Asgaripour
9 из 9

Позже в Telegram-канале "Дежурный по Израилю" прошла информация о звуках взрывов в Тель-Авиве. "Нет, не слышала (взрывы - ред.). В убежище много собак, и они абсолютно спокойны. По идее, должны на сотрясение земли хоть как-то реагировать. Они спят или играют. Или (звуки взрывов – ред.) далеко от нас", - отметила собеседница агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, заявил Аракчи
