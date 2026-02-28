Туристка из Москвы рассказала, как укрывается в убежище в Тель-Авиве

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Жительница Москвы Светлана, приехавшая в гости к дочери в Тель-Авив, рассказала РИА Новости, что за день уже четвертый раз спустилась в бомбоубежище, у находящихся там людей слез или истерик нет.
"Я в гостях у дочери. Самостоятельная туристка… Тревога, сидим в бомбоубежище. Сегодня это уже четвертый спуск сюда. Истерик и слез ни у кого не вижу. После тревоги все спокойно", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что звуков взрывов или обстрелов в Тель-Авиве не слышно. Интернет в городе работает стабильно, в убежище есть свой Wi-Fi.
"Авиакомпания отменила рейс (в Москву на 4 марта – ред.). Пока настаивают только на возврате денег. Я прошу их обменять билет на первый, который полетит, или второй. В июне прошлого года они обменяли сыну билет на дату на две недели позже, чем была первоначальная", - отметила Светлана.
Позже в Telegram-канале "Дежурный по Израилю" прошла информация о звуках взрывов в Тель-Авиве. "Нет, не слышала (взрывы - ред.). В убежище много собак, и они абсолютно спокойны. По идее, должны на сотрясение земли хоть как-то реагировать. Они спят или играют. Или (звуки взрывов – ред.) далеко от нас", - отметила собеседница агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
