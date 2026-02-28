Люди в укрытии в Тель-Авиве, Израиль

Люди в укрытии в Тель-Авиве, Израиль

© REUTERS / Itai Ron Люди в укрытии в Тель-Авиве, Израиль

Туристка из Москвы рассказала, как укрывается в убежище в Тель-Авиве

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Жительница Москвы Светлана, приехавшая в гости к дочери в Тель-Авив, рассказала РИА Новости, что за день уже четвертый раз спустилась в бомбоубежище, у находящихся там людей слез или истерик нет.

"Я в гостях у дочери. Самостоятельная туристка… Тревога, сидим в бомбоубежище. Сегодня это уже четвертый спуск сюда. Истерик и слез ни у кого не вижу. После тревоги все спокойно", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что звуков взрывов или обстрелов в Тель-Авиве не слышно. Интернет в городе работает стабильно, в убежище есть свой Wi-Fi.

"Авиакомпания отменила рейс (в Москву на 4 марта – ред.). Пока настаивают только на возврате денег. Я прошу их обменять билет на первый, который полетит, или второй. В июне прошлого года они обменяли сыну билет на дату на две недели позже, чем была первоначальная", - отметила Светлана.

"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана © AP Photo Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. © AP Photo 1 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. © REUTERS / Majid Asgaripour 2 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. © REUTERS / Majid Asgaripour 3 из 9 © AP Photo Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. © AP Photo 4 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. © REUTERS / Majid Asgaripour 5 из 9 © Getty Images Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. © Getty Images 6 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". © REUTERS / Majid Asgaripour 7 из 9 © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami 8 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. © REUTERS / Majid Asgaripour 9 из 9 Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. © AP Photo 1 из 9 Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. © REUTERS / Majid Asgaripour 2 из 9 Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. © REUTERS / Majid Asgaripour 3 из 9 Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. © AP Photo 4 из 9 Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. © REUTERS / Majid Asgaripour 5 из 9 Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. © Getty Images 6 из 9 Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". © REUTERS / Majid Asgaripour 7 из 9 Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami 8 из 9 Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. © REUTERS / Majid Asgaripour 9 из 9

Позже в Telegram-канале "Дежурный по Израилю" прошла информация о звуках взрывов в Тель-Авиве. "Нет, не слышала (взрывы - ред.). В убежище много собак, и они абсолютно спокойны. По идее, должны на сотрясение земли хоть как-то реагировать. Они спят или играют. Или (звуки взрывов – ред.) далеко от нас", - отметила собеседница агентства.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана