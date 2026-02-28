Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве вновь звучат сирены воздушной тревоги 28.02.2026
28.02.2026
В Тель-Авиве вновь звучат сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве вновь звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги в третий раз за день звучат в Тель-Авиве в связи с ракетными обстрелами из Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:28:00+03:00
2026-02-28T12:28:00+03:00
В Тель-Авиве вновь звучат сирены воздушной тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в третий раз за день звучат в Тель-Авиве в связи с ракетными обстрелами из Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Падений ракет в городе или пострадавших на данный момент не зафиксировано.
Населению предписано находиться в защищенных помещениях.
