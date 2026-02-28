https://ria.ru/20260228/tel-aviv-2077388610.html
В Тель-Авиве вновь звучат сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве вновь звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 28.02.2026
В Тель-Авиве вновь звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги в третий раз за день звучат в Тель-Авиве в связи с ракетными обстрелами из Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:28:00+03:00
2026-02-28T12:28:00+03:00
2026-02-28T12:28:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077381293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a0f217b174d6ec2922bd409fc2b3f7a.jpg
https://ria.ru/20260228/trevoga-2077347645.html
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077381293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56dd82c509b978b252bf25a6dcea9e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, военная операция сша и израиля против ирана, тель-авив
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тель-Авив
В Тель-Авиве вновь звучат сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве в третий раз звучат сирены воздушной тревоги