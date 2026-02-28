https://ria.ru/20260228/tegeran-2077496736.html
В Тегеране прогремели взрывы
Взрывы слышны в Тегеране и в его пригороде Кередже, передает агентство Mehr. РИА Новости, 28.02.2026
