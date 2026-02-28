Рейтинг@Mail.ru
NYT выложила фото резиденции Хаменеи, разрушенной при ударе - РИА Новости, 28.02.2026
15:48 28.02.2026
NYT выложила фото резиденции Хаменеи, разрушенной при ударе
в мире, тегеран (город), иран, сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Иран, США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
NYT выложила фото резиденции Хаменеи, разрушенной при ударе

NYT выложила снимок резиденции Хаменеи в Тегеране, разрушенной при ударе

© The New York TimesФото, опубликованное газетой New York Times
Фото, опубликованное газетой New York Times - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© The New York Times
Фото, опубликованное газетой New York Times
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американская газета New York Times опубликовала фотографию, как утверждается, резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране, якобы разрушенной в результате ударов в субботу.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что Хаменеи находится не в Тегеране и был доставлен в безопасное место.
"На спутниковых снимках видны черные клубы дыма и обширные разрушения в охраняемом комплексе верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, в Тегеране, хотя его местонахождение неизвестно. Спутник сделан компанией Airbus в субботу утром", - сообщает издание.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Число погибших после удара по школе в Иране выросло до 57
В миреТегеран (город)ИранСШААли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
