В Тегеране нет паники на фоне атаки США и Израиля
В Тегеране нет паники на фоне атаки США и Израиля - РИА Новости, 28.02.2026
В Тегеране нет паники на фоне атаки США и Израиля
В Тегеране не наблюдается паники на фоне атаки США на Иран, но многие жители столицы пытаются покинуть город, опасаясь новых ударов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.02.2026
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. В Тегеране не наблюдается паники на фоне атаки США на Иран, но многие жители столицы пытаются покинуть город, опасаясь новых ударов, передает корреспондент РИА Новости.
Магазины работают в обычном режиме, сильного наплыва покупателей, желающих сделать запасы, не наблюдается.
Жители Тегерана, которые не покидают город, предпочитают оставаться дома.
Многие родители отправились в школы, чтобы пораньше забрать детей. Больницы переведены на режим работы в условиях чрезвычайного положения.