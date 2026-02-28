Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране не прекращаются взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
12:38 28.02.2026
В Тегеране не прекращаются взрывы
Звуки взрывов не прекращают звучать в центральной части Тегерана, где активированы системы ПВО, сообщает американский телеканал NBC. РИА Новости, 28.02.2026
2026
© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Звуки взрывов не прекращают звучать в центральной части Тегерана, где активированы системы ПВО, сообщает американский телеканал NBC.
"В центре Тегерана, где активированы средства противовоздушной обороны, не прекращаются звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала.
США и Израиль начали в субботу масштабную операцию против Ирана, наносятся удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Сообщается, что Иран в ответ произвел пуски ракет.
"Расчет на это". На Западе назвали истинную цель операции США против Ирана
