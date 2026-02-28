https://ria.ru/20260228/tegeran-2077391613.html
В Тегеране не прекращаются взрывы
В Тегеране не прекращаются взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
В Тегеране не прекращаются взрывы
Звуки взрывов не прекращают звучать в центральной части Тегерана, где активированы системы ПВО, сообщает американский телеканал NBC. РИА Новости, 28.02.2026
