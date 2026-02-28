https://ria.ru/20260228/tegeran-2077353308.html
В Тегеране прогремел еще один взрыв
В Тегеране прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 28.02.2026
В Тегеране прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв прогремел в восточной части Тегерана, передает агентство ISNA. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:47:00+03:00
2026-02-28T09:47:00+03:00
2026-02-28T09:47:00+03:00
в мире
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077350288_0:146:883:643_1920x0_80_0_0_967c3fa828bf3844c3773ca75e1c28f7.jpg
https://ria.ru/20260228/konflikt-1915630213.html
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077350288_0:0:858:643_1920x0_80_0_0_eff665b6b27fe0476dec9e7de144c826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город)
В Тегеране прогремел еще один взрыв
ISNA: в восточной части Тегерана прогремел еще один взрыв