В Тегеране при атаке Израиля произошло не менее пяти взрывов
В Тегеране при атаке Израиля произошло не менее пяти взрывов - РИА Новости, 28.02.2026
В Тегеране при атаке Израиля произошло не менее пяти взрывов
Не менее пяти взрывов произошло в Тегеране в результате атак Израиля, сообщают иранские новостные агентства. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:45:00+03:00
2026-02-28T09:45:00+03:00
2026-02-28T09:54:00+03:00
В Тегеране при атаке Израиля произошло не менее пяти взрывов
Израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури в Тегеране